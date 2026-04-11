Una serie de hechos violentos dejó al menos cinco personas asesinadas y dos más heridas por arma de fuego en distintos puntos de Culiacán, Sinaloa.

Entre las víctimas se encuentra una mujer no identificada en la colonia Adolfo López Mateos, así como hombres atacados en fraccionamientos como Villa Bonita, Valle Alto y Nueva Galaxia.

Además, un joven resultó herido en la sindicatura de Aguaruto y se reportó una persecución con ponchallantas que dejó daños a patrullas.

Autoridades mantienen operativos para ubicar a los responsables.