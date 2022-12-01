La Policía Vial reportó que en lo que va del año han sido retenidas mil 114 personas por conducir bajo los efectos del alcohol en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como parte del operativo “Salvando Vidas”.

Marzo fue el mes con mayor incidencia, en el que 414 personas fueron enviadas al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, conocido como “CURVA”.

Autoridades señalaron que las multas por conducir bajo los influjos del alcohol pueden alcanzar los 22 mil pesos.