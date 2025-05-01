Una nueva ola de violencia afectó a Tabasco en las últimas horas con un saldo preliminar de cuatro personas asesinadas y al menos diez vehículos incendiados en el municipio de Centro.

Los primeros ataques ocurrieron en Pomoca, donde dos hombres fueron ejecutados dentro de una vivienda por un grupo armado.

Más tarde, policías estatales y la Guardia Nacional se enfrentaron con presuntos delincuentes tras el asalto a una tienda.

También fue hallado el cuerpo calcinado, además, una agencia de autos usados fue incendiada.

Hasta ahora no hay reportes de detenidos.