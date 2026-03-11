El líder ultraderechista José Antonio Kast juró como nuevo mandatario de Chile durante una ceremonia realizada en el Congreso Nacional de Chile, en la ciudad de Valparaíso.

En el acto participaron líderes internacionales como Daniel Noboa, Javier Milei y Felipe VI.

Fundador del Partido Republicano, Kast llegó al poder tras obtener cerca del 60 por ciento de los votos frente a Jeannette Jara.

Su gobierno promete mano dura contra el crimen organizado y la migración irregular, además de recortes al gasto público.

La investidura también marca el fin del mandato de Gabriel Boric y representa el giro más pronunciado hacia la derecha en el país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.