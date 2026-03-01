María Concepción Cabrera es habitante y comerciante en la zona de la presa de Las Pintas, en los límites de Tlaquepaque y de Tlajomulco de Zúñiga, y es quien confirma que el cuerpo de agua está sumamente contaminado, entre basura que arrojan directamente y las conexiones clandestinas de drenaje. Una presa con aguas negras, lirio, basura y olores fétidos.

“Pues sí han bajado un poco las ventas, más que nada los olores, lo que llega así muy fuerte, y el zancudo, porque hay mucho dengue aquí. Pues está muy fuerte la contaminación aquí, sí hay mucha, porque acá atrás, por la Huizachera, hacen los ladrillos y lo queman y todo eso también nos hace mucho daño”.

El SIAPA admitió que desde diciembre de 2025 identificaron contaminación física y descargas de drenaje hacia el cauce de Las Pintas. (Por Gustavo Cárdenas)