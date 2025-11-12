El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que José Medina Mora Icaza es el único candidato registrado para ocupar la presidencia del organismo.

En un comunicado, el CCE precisó que, tras el cierre del periodo de registro, solo se presentó su candidatura, por lo que el Consejo Nacional será notificado el próximo 14 de noviembre.

A partir de esa fecha, Medina Mora iniciará la presentación de sus propuestas ante los distintos organismos empresariales hasta el 5 de diciembre.

La elección y el cambio de presidencia se realizarán durante la Asamblea General Anual Ordinaria del CCE.

Medina Mora, actual presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuenta con amplia trayectoria en el sector empresarial y de responsabilidad social.