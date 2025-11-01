Bajo el argumento de cuidar el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, justificó que haya regresado el cerco de vallas metálicas alrededor del recinto, dado el anuncio de algunos integrantes de la CNTE de movilizarse en estos días.

“Recibimos información de que un grupo de profesores de la CNTE, de maestros de la CNTE, querían manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez que eso ocurrió, golpearon reporteros, en fin, hubo acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores, pero lo que buscamos es evitar eso. También recientemente vieron estos bloques negros que no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y utilizan distintos artefactos para quemar. Entonces, nosotros tenemos la obligación de cuidar Palacio Nacional”.

Y aunque dice estar a favor de la libre manifestación, también reconoció que estar necesario cuidar a los policías, ya que la última vez ellos fueron los más afectados. (Por Arturo García Caudillo)