Este jueves por la tarde, una joven de 19 años intentó saltar al vacío desde lo alto de una de las Torres de la clínica 110 del IMSS, ubicada en la zona de Circunvalación Oblatos en Guadalajara. Mediante un comunicado, el nosocomio detalló que la joven se encontraba en urgencias por un cuadro de depresión, iba acompañada de su madre, testigos dijeron haberlo visto todo.

“¿Qué crees que le haya pasado? – Pues yo creo que los problemas familiares o económicos. – Pero llegar a esas circunstancias – Pues yo creo que ya llega el momento – Mucha desesperación – ¿Pero la salvaron? – Creo que sí.”

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la joven de 19 años se encuentra internada y recibe atención psicológica. (Por Gustavo Cárdenas)