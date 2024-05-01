Luego de que este jueves las autoridades de Tlajomulco se entrevistaran con directivos del Infonavit, el coordinador municipal de gestión de territorio y obra pública, René Caro, confirma que se acordó la recuperación de las primeras mil viviendas que hoy se encuentran abandonadas y vandalizadas.

“Y afortunadamente logramos ya un acuerdo para la recuperación de las primeras mil casas que efectivamente van a sumar a nuestra propuesta de recuperar diez mil, pero que sobre todo le van a sumar a la meta de las 600 mil que propuso la presidenta Sheinbaum”.

La próxima semana representantes del Infonavit realizarán un recorrido por los polígonos de Tlajomulco donde se encuentran las 77 mil viviendas abandonadas, sobre todo en la zona centro y valles. (Por Gricelda Torres Zambrano)