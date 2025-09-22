Un joven de aproximadamente 26 años y su caballo fueron arrollados por una unidad de Mi Macro Periférico, a la altura de la colonia Toluquilla, en Tlaquepaque.

De acuerdo con el reporte, el jinete intentó cruzar el anillo periférico e ingresó al carril confinado. El conductor de la unidad señaló que no pudo frenar a tiempo y terminó impactándolos, proyectando a ambos varios metros.

El joven quedó inconsciente sobre la cinta asfáltica y fue trasladado en estado grave a la Cruz Verde Marcos Montero. El equino permaneció en el lugar con visibles dolores y una posible fractura en una de sus patas.

Autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho. Testigos refirieron que el jinete consumía bebidas alcohólicas al momento del accidente. (Por Edgar Flores Maciel)