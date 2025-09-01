El cuerpo de una bebé de apenas cinco días de nacida fue localizado este martes dentro del canal de Las Pintas, en el municipio de El Salto. De acuerdo con las primeras indagatorias, habrían sido sus propios padres, de 20 y 25 años, quienes arrojaron a la menor al cuerpo de agua.

El hallazgo se produjo luego de que la abuela cuestionara a los padres sobre el paradero de la niña. Tras entrar en contradicciones, la madre confesó que ambos habían tirado el cuerpo después de que la pequeña dejara de respirar por una posible afección médica.

La bebé fue encontrada envuelta en una bolsa plástica y sábanas, con un fuerte golpe en la cabeza. Los presuntos responsables fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público. (Por Edgar Flores Maciel)