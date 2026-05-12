Un joven de aproximadamente 20 años resultó lesionado tras ser víctima de un asalto con violencia la noche de este lunes en la colonia Jardines de la Paz, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Río Nilo y la calle Alfaro y Piña, donde, de acuerdo con reportes preliminares, dos sujetos vestidos de negro interceptaron a la víctima para despojarla de sus pertenencias y posteriormente dispararle.

El afectado presentó una herida de bala en el brazo izquierdo.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica y posteriormente lo trasladaron a la Cruz Verde Ignacio Allende, donde sería valorado para descartar lesiones óseas y realizar la extracción de restos balísticos.

Autoridades informaron que el estado de salud del joven fue reportado inicialmente como fuera de peligro.

Elementos policiales acordonaron la zona para la búsqueda de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre el paradero de los agresores. (Por Edgar Flores Maciel)