Los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana frenan ya el ritmo de avance de los estudiantes en Jalisco, sentencia el Secretario Estatal de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien se opuso al recorte de un mes del calendario escolar como pretendía la federación.

“También vemos que los libros de la Nueva Escuela Mexicana están haciendo efecto. Jalisco dejó de crecer con el ritmo que venía creciendo, este estancamiento por así decirlo a mí me incomoda mucho; y tratando de entender por qué está pasando, seguramente tiene por qué tiene que ver con los libros. Y por qué tiene que ver con los libros, porque el libro de la nueva escuela mexicana solo tiene una fracción del contenido que dice el mismo programa de estudios que elaboraron las mismas autoridades federales”.

Flores Miramontes critica el centralismo de la federación en el tema de la educación en México e insiste en la necesidad de que los estados tengan más autonomía y dinero, para tomar decisiones de acuerdo a sus contextos. (Por Gricelda Torres Zambrano)