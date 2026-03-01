Adquirir una vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara exige a los jóvenes comprobar ingresos cercanos a 30 mil pesos mensuales por cada millón del valor del inmueble, advierten especialistas inmobiliarios.

Señalan que, aunque hay más opciones de crédito y estabilidad financiera, los salarios no han crecido al ritmo del mercado inmobiliario, por lo que se dificulta la compra de viviendas.

Destacan que el déficit habitacional en Jalisco es de alrededor de 200 mil viviendas, lo que limita el acceso para nuevas generaciones.