El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que el ciclo escolar 2025 2026 concluirá el próximo 5 de junio, semanas antes de la fecha originalmente prevista.

La declaración fue realizada durante una visita a Hermosillo, donde explicó que el ajuste responde a las altas temperaturas y a la realización de la Copa Mundial de la FIFA.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había señalado que el cambio todavía se encontraba en análisis y que aún no existía un calendario definitivo.

De acuerdo con la SEP, los docentes concluirían labores administrativas el 12 de junio, mientras que el regreso a clases para el siguiente ciclo se mantiene tentativamente para el 31 de agosto de 2026.