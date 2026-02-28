Los mexicanos Juan Celaya y Osmar Olvera se quedaron con la medalla de plata en el trampolín 3 metros sincronizado durante la primera parada de la Copa del Mundo de Clavados que se celebra en Montreal, Canadá, para de esta manera darle a la delegación mexicana su segunda presea en el evento.

Los chinos Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng ganaron el oro y el bronce fue para los británicos Anthony Harding y Jack Laugher. (Por Martín Navarro Vásquez)