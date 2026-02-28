El titular de la Conade Rommel Pacheco dio a conocer que la segunda fecha de la Copa Mundial de Clavados “deja de estar cancelada y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente”.

Esto luego de un par de días en diálogo con la World Aquatics, por lo cual sí habrá mundial en Guadalajara y solo falta se anuncie la fecha exacta.

“El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente. Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico. Seguiremos con el compromiso de apoyar”, dijo en una cuenta de red social Rommel. (Por Martín Navarro Vásquez)