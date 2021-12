Juan Pablo de Botton, director de Nafin será el nuevo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en sustitución de Victoria Rodríguez, propuesta del Ejecutivo Federal para convertirse en gobernadora del Banco de México, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Va a ser Juan Pablo de Botton, que está como director de Nacional Financiera, a la Subsecretaría de Egresos, en donde esta todavía Victoria Rodríguez, que va al Banco de México”.

Y descartó más cambios en su gabinete en lo que resta del sexenio, a no ser que se presente un caso especial. En cuanto al rumor de que Alejandro Gertz Manero podría renunciar a la Fiscalía General de la República, aseguró que no tiene ninguna información al respecto.

“Pero bueno, los rumores siempre existen. Yo no tengo ninguna información y yo no deseo de que esté enfermo y tampoco deseo que él renuncie, porque yo le tengo confianza y creo que es un buen fiscal”. (Por Arturo García Caudillo)