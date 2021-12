El libro “Emma y las otras señoras del narco”, escrito por la periodista Anabel Hernández, vincula a varios famosos con miembros de cárteles mexicanos, entre ellos Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, quien en entrevista con Notisistema, mencionó que muchas veces él no sabe para quién trabaja:

“O sea voy, me contratan, llegó y hago el show, a parte era un centro de espectáculos allá en México, que yo no sabía ni con quién estaba de público, también déjame decirte que, también he trabajado en otros cumpleaños de otras personas, pero yo no sé con quién trabajo, no sé quién me contrata, entonces, por eso yo no lo niego, digo sí fue cierto, ¿acción legal de qué?, de que están diciendo algo que sucedió en mi vida”.

Platanito prefiere concentrarse en su regreso a los escenarios con su nuevo show Heavy Tour con el que ofrecerá dos funciones en el Teatro Galerias de Guadalajara, el próximo 15 de diciembre. (Por Katia Plascencia Muciño)