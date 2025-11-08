El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, viaja este sábado a Santa Marta, Colombia, para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea, que se realizará los días 9 y 10 de noviembre.

El canciller De la Fuente acude a esta cumbre en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Cancillería, la asistencia de Juan Ramón de la Fuente responde al profundo interés que México otorga a la CELAC como principal espacio de diálogo político regional y a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio estratégico.