Un 20 por ciento de utilidad por hectárea de maíz es lo mínimo que necesitan los productores agrícolas para poder subsistir, afirma Francisco López Tostado, exsubsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Recordó que, en promedio, de una hectárea se obtienen 10 toneladas de maíz, con un costo de producción aproximado de 52 mil pesos. Sin embargo, las empresas pagan alrededor de 60 mil pesos por esa cantidad, lo que deja una utilidad de apenas 8 mil pesos; es decir, un 15 por ciento.
De acuerdo con López Tostado, el pago de las empresas debería ser de por lo menos 62 mil 400 pesos por cada 10 toneladas, con lo que se alcanzaría un margen del 20 por ciento de ganancia, equivalente a 10 mil 400 pesos.
Productores de maíz requieren al menos 20% de ganancia para subsistir: López Tostado
