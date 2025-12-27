Un juez dejó en libertad a cinco personas implicadas en el incendio ocurrido el primero de noviembre en una tienda Waldo’s en Hermosillo, que dejó 24 personas muertas, informó la Fiscalía de Sonora.

Señaló que el juez permitió dilaciones y ordenó la liberación no por falta de pruebas, sino para otorgar más tiempo a la defensa para revisar el expediente, pese a que la ley fija plazos máximos.

La Fiscalía continuará las acciones legales para garantizar justicia, verdad y reparación del daño a las víctimas, por lo que impugnará la resolución.