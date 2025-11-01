La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante 2025 se entregaron 30 trenes de repavimentación en todo el país, de los cuales diez fueron destinados al oriente del Estado de México.
A través de redes sociales, la mandataria difundió un video grabado en Texcoco donde destacó que estos trenes cuentan con tecnología de última generación y permitirán pavimentar calles en diez municipios mexiquenses.
Señaló que los equipos ya fueron entregados a autoridades locales, quienes estarán a cargo de los trabajos de repavimentación en zonas donde habitan cerca de diez millones de personas.
Sheinbaum presume trabajos de repavimentación en Edomex
