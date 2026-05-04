El juez federal Brian Cogan rechazó todas las peticiones presentadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán, incluido su intento de ser extraditado a México.

El juez determinó que las solicitudes carecen de fundamento legal y consideró que algunas no tenían sentido.

Las peticiones incluían la revisión de su condena, un nuevo juicio y acceso a documentos del caso.

Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos tras ser condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.