Fuerzas federales y estatales detuvieron en Manzanillo a Lorenzo “N”, alias “El Chuky”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, tras labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en una zona residencial.

El sujeto es identificado como generador de violencia, vinculado a homicidios, secuestros y narcotráfico.

La captura se realizó sin disparos, mediante un cerco con apoyo terrestre y vigilancia aérea con drones.