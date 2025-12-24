Un juez de Sonora liberó 25 órdenes de aprehensión por delitos de homicidio culposo, lesiones y otros, relacionados con el incendio ocurrido el primero de noviembre en una tienda Waldo’s de Hermosillo, donde murieron 24 personas.

De acuerdo con un oficio difundido en redes sociales, la Fiscalía del Estado solicitó las órdenes contra gerentes, responsables de obra y ex y actuales funcionarios públicos, por presuntas omisiones en prevención y supervisión.

Las imputaciones se basan en conductas culposas vinculadas al siniestro.