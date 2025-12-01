El organismo electoral de Honduras declaró ganador de la elección presidencial a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, tras reanudar el cómputo de los comicios del 30 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral informó que Asfura obtuvo el 40.3 por ciento de los votos, superando por un estrecho margen al aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.5 por ciento.

El proceso estuvo marcado por fallas técnicas, retrasos y señalamientos de fraude, lo que obligó a un conteo manual de alrededor del quince por ciento de las actas.