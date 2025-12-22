Un juez federal rechazó suspender de manera definitiva la revocación de la calidad de testigo colaborador de Raúl Rocha Cantú y la eventual privación de su libertad.

El juez de Nuevo León negó la medida al considerar que impediría a la Fiscalía General de la República continuar la investigación.

El fallo retoma el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Monterrey, que ya había cancelado una suspensión provisional.

La Fiscalía General de la República revocó el beneficio al empresario por no acudir a las diligencias y aunque puede impugnar la resolución, por ahora Rocha quedó sin protección judicial que impida su detención.