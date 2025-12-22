Una aeronave oficial de la Secretaría de Marina que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau se accidentó en las inmediaciones del Aeropuerto de Galveston, Texas.
La dependencia informó que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate junto con autoridades locales.
Medios estadounidenses reportaron que la aeronave cayó en una zona de agua y que a bordo viajaban ocho personas, entre ellas un paciente pediátrico.
De manera preliminar, autoridades locales refieren al menos cuatro fallecidos.
Se accidenta en Texas aeronave de apoyo médico de la Marina de México
