Una aeronave oficial de la Secretaría de Marina que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau se accidentó en las inmediaciones del Aeropuerto de Galveston, Texas.

La dependencia informó que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate junto con autoridades locales.

Medios estadounidenses reportaron que la aeronave cayó en una zona de agua y que a bordo viajaban ocho personas, entre ellas un paciente pediátrico.

De manera preliminar, autoridades locales refieren al menos cuatro fallecidos.