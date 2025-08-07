El juez Brian Cogan de la Corte federal de Brooklyn, Nueva York, respondió a la petición del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán sobre las limitantes que para que el mexicano pueda tener contacto con su nuevo abogado, Israel José Encinosa.

El juzgador negó la petición debido que él no es la instancia adecuada para ello, ya que está encarcelado en Colorado, y en todo caso es el Buró de Prisiones el responsable de sus condiciones de encarcelamiento, además de que El Chapo Guzmán no puede representarse ya a él mismo, sino que tiene que hacerlo con su abogado.