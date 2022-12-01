El Senado de la República alista los preparativos para la sesión solemne del próximo 1 de septiembre en la que rendirán protesta 881 personas juzgadoras electas.

La sesión estará a cargo de la nueva Mesa Directiva del Senado que entrará en funciones el mismo 1 de septiembre y que será elegida unos días antes.

Serán convocados los 128 senadores, aunque los grupos parlamentarios de oposición, que rechazaron la reforma judicial y criticaron el proceso de elección de las personas juzgadoras, no han confirmado su asistencia.