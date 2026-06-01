El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció este lunes en la corte del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia de estatus en la que la juez encargada del caso, subrayó que la evidencia en contra del acusado es “abundante” y citó a una nueva audiencia para el próximo 4 de agosto.

La sesión se enfocó en revisar el inicio formal del proceso y duró menos de 20 minutos.

Mérida es el primero de 10 funcionarios de Sinaloa, encabezados por gobernador con licencia Rubén Rocha, acusados por Estados Unidos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y otros delitos por los que puede ser condenado a cadena perpetua.