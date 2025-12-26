Una jueza federal rechazó ordenar el descongelamiento de las cuentas bancarias de Hernán “N”, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito en Villahermosa, admitió la demanda de amparo del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, pero negó la suspensión provisional solicitada contra el bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera.

El hombre aseguró ser víctima de una persecución política tras ser vinculado con delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro.