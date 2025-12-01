La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Mario “N” y Mario Alfredo “N”, identificados como presuntos operadores del grupo delictivo Los Chapitos y señalados como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán.

Ambos fueron detenidos en Zapopan durante un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad con participación de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El juez calificó de legal la detención y ordenó la medida cautelar por delitos contra la salud, posesión de armas de uso exclusivo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.