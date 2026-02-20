El futbolista naturalizado mexicano Julián Quiñones marcó tres goles en la Liga de Arabia y sigue siendo el mejor delantero de la Selección Nacional en el extranjero.

Este viernes metió un triplete en el triunfo del Al Qadisiya de 4-2 sobre el Al-Okhdood para de esa manera alcanzar los 21 goles y ser sublíder en la tabla de goleo individual, superando a Cristiano Ronaldo quien tiene 18. Mientras que en la cima está el inglés Ivan Toney con 23 tantos. (Por Martín Navarro Vásquez)