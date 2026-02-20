El futbolista naturalizado mexicano Julián Quiñones marcó tres goles en la Liga de Arabia y sigue siendo el mejor delantero de la Selección Nacional en el extranjero.
Este viernes metió un triplete en el triunfo del Al Qadisiya de 4-2 sobre el Al-Okhdood para de esa manera alcanzar los 21 goles y ser sublíder en la tabla de goleo individual, superando a Cristiano Ronaldo quien tiene 18. Mientras que en la cima está el inglés Ivan Toney con 23 tantos. (Por Martín Navarro Vásquez)
Julián Quiñones anota un triplete en Liga de Arabia
El futbolista naturalizado mexicano Julián Quiñones marcó tres goles en la Liga de Arabia y sigue siendo el mejor delantero de la Selección Nacional en el extranjero.