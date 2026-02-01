El piloto monegasco Charles Leclerc de Ferrari terminó como el mejor en el último día de prácticas oficiales de la F1, por lo que llegará al inicio de la temporada en perfectas condiciones para buscar ser protagonista, al igual que Lando Norris de McLaren quien acabó segundo y Max Verstappen de Red Bull en tercero.

Por su parte con la nueva escudería Cadillac, el tapatío Sergio Pérez concluyó en la décimo sexta posición y su compañero Valtteri Bottas en el sitio 14.

Estas fueron las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de Fórmula 1, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. (Por Martín Navarro Vásquez)