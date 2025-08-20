Un juez federal dictó prisión preventiva contra Julio César “N”, hijo del ex boxeador mexicano Julio César Chávez, quien fue deportado la noche del lunes y recluido en un penal de Sonora.

En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, Julio César “N” fue imputado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó como fecha el próximo sábado 23 de agosto para la continuación del proceso.