La defensa del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, denunció las condiciones de maltrato “extremo” que ha sufrido su cliente desde que está preso en Estados Unidos y su falta de acceso a los documentos legales de la causa en su contra, además de la pérdida de 14 kilos de peso por mala alimentación.

En dos cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los abogados señalaron que apenas el pasado 31 de julio pudieron hablar con García Luna por primera vez desde enero, tras varios intentos fallidos.

El exfuncionario fue transferido de una cárcel de Oklahoma a la prisión de máxima seguridad en Colorado, la misma donde Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple su sentencia de cadena perpetua.