Julión Álvarez no solo es el “Rey de la taquilla”, pues ahora se convirtió en el “Rey de las Fiestas de Octubre”, ya que 7 horas antes de que iniciara su concierto, el foro principal estaba a su máxima capacidad, algo que el cantante agradeció en conferencia de prensa minutos antes de cantar.

“Y aprovecho para dar las gracias a toda esa gente, que desde la una de la tarde me mandaron videos que ya estaba lleno y este ahorita los organizadores vienen y me dicen: Felicidades Julio, es la primera vez qué pasó en estas Fiestas de Octubre”.

Pasadas las 9:30 de la noche, la frase “Gracias Guadalajara” apareció en las pantallas, y Julión subió al escenario festejando sus 15 años de carrera. Durante más de dos horas y media interpretó éxitos como “Terrenal, Te hubieras ido antes y Ojos verdes”, que fueron las más coreadas. Según cifras de protección civil, cinco mil personas se quedaron en la explanada principal del Auditorio Benito Juárez para no perder detalle del concierto, debido a que no alcanzaron lugar dentro del recinto. (Por Kevin Casillas)