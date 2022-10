Reconoce el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que tuvo contacto con el ex Jefe de la Unidad de Investigación Criminal, Tomás Zerón, sobre quien existe una orden de extradición por el caso Ayotzinapa.

“Estuvimos a solicitud de los padres de familia, que en 21 ocasiones en las reuniones de la comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de extradición se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un convenio, un compromiso para aportar información para poder acceder al criterio de oportunidad. Se realizó el contacto a través de sus abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar se cumpliría de manera puntual”.

Sin embargo, Zerón no aceptó, aunque se mantiene el contacto con los abogados. (Por Arturo García Caudillo)