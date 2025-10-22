El cantante Bad Bunny está confirmado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, lo que ha generado polémica en Estados Unidos.

Una petición en la pagina Change.org, ya acumula más de 50 mil firmas para solicitar que sea reemplazado por el cantante de country George Strait.

Los firmantes argumentan que Bad Bunny no representa los “valores familiares ni la cultura estadounidense”, y que el show debe unir al país.

En contraste, los seguidores del llamado “Conejito malo” defienden su participación como un símbolo de la diversidad y la representación latina en la cultura global. (Por Katia Plascencia Muciño)