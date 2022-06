Emocionada por lanzar su más reciente disco titulado “El amor que merecemos”, en el que tiene algunas colaboraciones con otros artistas, la cantante Kany García aseguró que lo que más le importa es que su música haga una conexión con el público.

“Pero para mí lo más que marca es la gente, y la gente no abraza las canciones y no conecta con ellas de nada sirve y he vivido una semana y media impresionante de emociones por parte de la gente que ha compartido el álbum y qué de una manera orgánica han encontrado en el numerables estampas de la vida misma, de eso se trata”.

Además, Kany García anunció su gira por México y en Guadalajara se presentará el 4 de noviembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

(Por Katia Plascencia Muciño)