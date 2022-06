Víctimas y ex miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo mostraron su descontento con la condena dictada por abuso sexual en contra del líder de la congregación, Naasón Joaquín García.

Consideraron que la sentencia es injusta y amagaron con seguir en la lucha.

“Un defensor sexual no puede estar en una iglesia, él es líder de una iglesia, ahí hay niños, pero esto no para aquí. Iremos luchando tanto en México como en Estados Unidos, como en Europa que estamos luchando, lamentablemente todos le temen a esa secta criminal”.

“Me di cuenta que toda esa estructura que había existido durante tantos años y haciéndose pasar como una organización cristiana o espiritual, no era mas que una cobertura para enriquecer a una familia que creó una mafia religiosa”.