La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró que su administración no mantiene comunicación con el Gobierno Federal en medio de la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump, y reiteró que la ciudad permanece “unida al 100 por ciento” en su rechazo a estas medidas.

En entrevista con CNN, Bass señaló que los operativos de ICE afectan de manera discriminatoria a la comunidad latina y que el despliegue de la Guardia Nacional, con hasta 4 mil elementos, fue reducido gracias a la resistencia ciudadana.

La alcaldesa advirtió que el temor sigue presente entre las familias, especialmente en los niños, pero insistió en que la fuerza de la ciudad radica en la organización social y en mantener la

unidad frente a lo que calificó como una estrategia basada en el miedo.