Un juez dictó prisión preventiva contra Alfredo Salvador “N” y Jessica Noemí “N”, tío y madre de un menor de seis años, por su presunta participación en delitos de abuso sexual y maltrato infantil.

La investigación se originó tras una alerta del FBI en julio pasado, que detectó un video en un foro de internet donde el imputado abusaba del menor durante una videollamada con otro hombre.

Alfredo Salvador fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil, corrupción de menores y maltrato infantil, delitos que podrían implicarle más de 25 años de prisión.

La madre fue procesada por maltrato infantil en sus formas física y psicológica, con una pena estimada de hasta cinco años.

Ambos fueron detenidos el 14 de agosto y permanecerán en prisión mientras continúan las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)