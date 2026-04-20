La actriz Kate del Castillo debuta como directora y guionista con el cortometraje “Zumbido” dentro del marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Kate aseguró que anhelaba dirigir y aún más que fuera un trabajo de denuncia:

“Pues mira, yo creo que las cosas llegan en su momento no yo que quiero lo que quieres hacer largometraje y por hacer el arme traje hice cortometraje, pero fue una experiencia increíble la verdad el dirigir actores que es para mí lo más Padre como buena actriz, eso fue lo que lo que lo que yo quería y y un tema de un cuento de denuncia entonces para mí era denunciar de verdad”.

Kate del Castillo subrayó que “Zumbido” no es autobiográfica, sino una representación de diversas experiencias recopiladas a través de testimonios y tras su paso por el festival tapatío, buscará desarrollarlo en formato de largometraje. (Por Katia Plascencia Muciño)