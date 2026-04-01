La presidenta Claudia Sheinbaum informó que emitirá un decreto para la creación de un Observatorio del Golfo de México, con el objetivo de vigilar de manera permanente derrames de hidrocarburos y responder ante emergencias ambientales.

“Pedí a la Secretaría de Ciencia que haga un observatorio de científicos que permanezca como parte de la Secretaría de Ciencia que esté observando el Golfo de manera permanente, que se compren las imágenes de satélite o que se use las imágenes de satélite a las que se tiene acceso de manera permanente, para que haya una supervisión permanente de un externo de posibles manchas que haya de petróleo en el Golfo para poder informar a tiempo de lo que está ocurriendo y que se puedan tomar todas las medidas. Hay mucha investigación que hay sobre el Golfo de México, pero ahora ya formalmente se instala el observatorio y lo vamos a decretar formalmente en el Diario Oficial de la Federación”.

Por otro lado, y debido a que no todos los gasolineros han colaborado para bajar el precio del diésel, informó que este martes habrá nueva reunión con empresarios del ramo. (Por Arturo García Caudillo)