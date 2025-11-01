El buen trabajo de Katia Itzel García como silbante sigue siendo reconocido, al ser nominada al Premio a Mejor Árbitra de Futbol por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol donde fueron colocadas 20 finalistas para recibir este galardón.
Katia Itzel el año pasado fue nombrada la sexta mejor silbante del planeta y además se llevó el Premio Nacional del Deporte 2024. Ha estado en torneos mundiales juveniles varoniles y femeniles además de dirigir en los Juegos Olímpicos de París. (Por Martín Navarro Vásquez)
Katia Itzel está entre las mejores silbantes del mundo
