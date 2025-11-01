Ante las exigencias del personal y usuarios, el ayuntamiento de Guadalajara entregó equipamiento a las unidades médicas Delgadillo Araujo, Ruiz Sánchez, Leonardo Oliva, Ernesto Arias e Ignacio Allende y La Rivas Souza. La presidenta municipal Verónica Delgadillo explicó que la inversión fue por 50 millones de pesos.

“Cómo le vamos a entrar, vamos a empezar a renovar algunas Cruz Verde, ahorita tenemos 2 en remodelación y luego, en una plática muy importante que tuve con el jefe de gabinete, nos dimos cuenta de que teníamos una gran área de oportunidad con el servicio que damos de rayos X, de imagenología, y por qué no hacemos un esfuerzo y compramos nuestro propio equipo”.

El ayuntamiento de Guadalajara adquirió seis rayos X fijos, tres equipos móviles, dos tomógrafos, dos equipos de ultrasonido y un Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes. (Por Gustavo Cárdenas)