Ante las críticas de la oposición por el recorte al sector Salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el secretario del ramo, David Kershenobich, aclaró que lo que se hizo fue una reasignación de recursos.

“No hay recortes en el presupuesto, lo que hay es una reasignación a dónde va el presupuesto, porque no es nada más tengo más o tengo menos dinero, sino cómo lo voy a gastar efectivo y cómo lo voy a poder hacer. Entonces, el que tiene un mayor presupuesto, si lo vemos, son los institutos de alta especialidad, que tienen 12.94 por ciento de incremento, porque ahí es a donde llegan los casos más importantes”.

Y es que, señaló, en los institutos nacionales de especialidades se han hecho, tan sólo este año, más de 450 transplantes de órganos y por tanto, es necesario fortalecerlos. Y así hay otros ejemplos del por qué de las reasignaciones. (Por Arturo García Caudillo)